مكتب حقوق الإنسان في صعدة: الغارات الأمريكية أجهزت على مبنى معالجة الأورام بشكل كامل وخلفت جرحى من المدنيين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
March 25 2025 - 01:28

مكتب حقوق الإنسان في صعدة: الغارات الأمريكية أجهزت على مبنى معالجة الأورام بشكل كامل وخلفت جرحى من المدنيين

منذ 39 mins 25 March، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة