عدد من الإصابات باستهداف العدو الاسرائيلي لمجموعة من الفلسطينيين في منطقة مصبح شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2025 - 23:52

عدد من الإصابات باستهداف العدو الاسرائيلي لمجموعة من الفلسطينيين في منطقة مصبح شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة

منذ 20 mins 24 March، 2025
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