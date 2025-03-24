“نقابة العاملين في المستشفيات الحكومية” دانت الاعتداء على مستشفى حلبا: لملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2025 - 22:16

“نقابة العاملين في المستشفيات الحكومية” دانت الاعتداء على مستشفى حلبا: لملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة

منذ 20 mins 24 March، 2025
مستشفى حلبا الحكومي
لبنان

استنكرت “الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية في لبنان” في بيان لها يوم الاثنين “الاعتداء الآثم الذي استهدف مستشفى حلبا الحكومي حيث تعرضت هذه المؤسسة الصحية، التي تقدم خدماتها الإنسانية والطبية لجميع المواطنين، لهجوم من قبل مجموعة مسلحة”. د

واعتبرت الهيئة ان “هذا العمل الإجرامي لا يستهدف فقط المنشأة الصحية والعاملين فيها، بل يهدد حياة المرضى الأبرياء الذين يتلقون العلاج داخل المستشفى”، واكدت أن “مثل هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والأعراف الإنسانية وهي أعمال مرفوضة ومدانة بكل المقاييس”.

وطالبت الهيئة “الجهات الأمنية المختصة باتخاذ الإجراءات العاجلة لملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة وضمان حماية المؤسسات الصحية والعاملين فيها من أي تهديد قد يمس أمنهم وسلامتهم”، ودعت “جميع القوى الوطنية والمجتمعية إلى التكاتف لرفض مثل هذه الأعمال الإجرامية التي تهدد السلم الأهلي وأمن المواطنين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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