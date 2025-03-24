السفير الفرنسي: باريس تسعى لتنظيم مؤتمرات لدعم لبنان في الفترة المقبلة

أعلن السفير الفرنسي في لبنان هيرفي ماغرو ان “فرنسا تقف بجانب لبنان وتسعى إلى تنظيم مؤتمرات لدعمه في الفترة المقبلة على أن تكون الحماية الاجتماعية من الأولويات البارزة في هذه المؤتمرات”.

كلام ماغرو جاء بعد زيارته يوم الاثنين وزيرة الشؤون الاجتماعية في الحكومة اللبنانية حنين السيد، حيث تركز البحث على “الإصلاحات المرتقبة من قبل الحكومة ومدى أهميتها”.

من جهة ثانية، استقبلت السيد السفير الأردني وليد الحديد، وجرى البحث في “أهمية تفعيل الشراكة بين وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن ووزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية عبر إبرام إتفاقية بين الوزارتين في القريب العاجل”.

كما استقبلت السيد سفير باكستان سلمان أطهر، الذي أطلعها على “الدعم الذي قدّمته بلاده للبنان خلال الحرب الأخيرة، كما أبلغها “بمجموعة جديدة من المساعدات العينية التي تنوي باكستان تقديمها إلى الشعب اللبناني، على أن يستمر التنسيق بين السفارة الباكستانية في لبنان والوزارة في هذا الإطار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام