مقدمة نشرة أخبار المنار الرئيسية ليوم الاثنين في 24-3-2025

اغتيالٌ للمرضى والجرحى في المستشفياتِ وللصحافيينَ في ميدانِ العملِ وخلفَ الكاميرات، ودعوةٌ من سفراءَ صهاينةٍ لقتلِ الاطفالِ في غزة ومنعِ الاِعمار. كلُّه على مسمعِ العالمِ وسيدِه الاميركي، والامةِ العربيةِ ونظيرتِها الاسلامية..

صمتٌ لن يُنجِيَهُم من الآثار، ولعلَ حديثَ مبعوثِ دونالد ترامب الى الشرقِ الاوسط ستيف ويتكوف عن الخطرِ الذي يُحدِقُ ببعضِ انظمةِ المنطقةِ على خلفيةِ نارِ غزة – نوعٌ من التهديدِ والابتزازِ لهؤلاء ..

مشهدٌ ليس لبنانُ عنهُ ببعيد، من العربدةِ الصهيونيةِ وانتهاكاتِها اليوميةِ لوقفِ اطلاقِ النارِ، الى الابتزازِ السياسيِّ بمعاونةِ الاميركيِّ لجرِّ لبنانَ الى مستنقعِ التطبيع..

لبنانُ ليس بهذا الواردِ كما حسمَ الرئيسُ نبيه بري، وهو الموقفُ الذي اجمعَ عليه الرؤساءُ الثلاثةُ خلالَ اللقاءِ على هامشِ افطارِ بعبدا – كما افادت مصادرُ متابعةٌ للمنار، ليكونَ السقفُ اللبنانيُ واضحاً للاميركيِّ والاسرائيلي: حلُّ النقاطِ العالقةِ مع العدوِ عبرَ لجانٍ عسكريةٍ تقنية، وسوى ذلكَ غيرُ مقبول .

وما يُقبِلُ عليه البلدُ من ضغوطٍ وابتزازٍ وتكثيفٍ للخروقِ والعدوان، يحتاجُ الى موقفٍ وطنيٍّ واضحٍ وخطواتٍ جامعةٍ بوجهِ التحديات، لا نَصْبَ المنابرِ والمواقفِ ليُغنِّي كلٌّ على ليلاهُ مستحضراً اوهامَ الماضي واحقادَه، دونَ ان يَستحضرَ العِبَرَ من هذه الافعال..

في الاستحقاقاتِ حضرت الانتخاباتُ البلديةُ باعلانِ وزارةِ الداخليةِ مواعيدَ اجرائِها على مراحلَ اربعٍ ابتداءً من الرابعِ من ايار. فيما فتحَ النوابُ النقاشَ حولَ قانونِ الانتخابِ مع تجربةِ جسِّ نَبْضٍ اليومَ خلالَ اجتماعِ اللجانِ النيابيةِ المشتركة، وبقدرةِ مصلحةٍ حزبيةٍ وشخصيةٍ غابت كلُّ شعاراتِ الادعاءاتِ الوطنية، وصُبَّت السهامُ على لبنانَ الدائرةِ الانتخابيةِ الواحدةِ على اساسِ النسبية، واستنسبَ الكلُّ ما يُفيدُ زواريبَه الحزبية. قبلَ ان يُرحّلَ النقاشُ بينَ مشاريعِ قوانينِ الانتخابِ المطروحةِ الى لجنةٍ فرعية..

المصدر: موقع المنار