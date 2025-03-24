مداهمات واعتقالات وعدوان متواصل على طولكرم وجنين

واصل جيش الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ63 على التوالي، وسط عمليات تجريف وإحراق منازل، وتحويل أخرى إلى ثكنات عسكرية. أجبرت قوات الاحتلال، سكان 10 منازل في حارة الربايعة في مخيم طولكرم على مغادرة منازلهم.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددا من الفلسطينيين بالضفة الغربية، فجر الإثنين، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، بينما واصلت العدوان العسكري على طولكرم وجنين.

وواصل جيش الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ63 على التوالي، وسط عمليات تجريف وإحراق منازل، وتحويل أخرى إلى ثكنات عسكرية.

ودفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية برفقة جرافات إلى مخيم جنين، في حين تتواصل عمليات التجريف، وتوسيع الشوارع وشق طرق جديدة، كما يستمر الاحتلال في إطلاق الرصاص الحي في محيط المخيم وسط تحركات فرق المشاة في أحيائه، وتحليق مكثف للطائرات المسيرة في سماء المدينة والمخيم.

ووصل عدد النازحين من المخيم إلى 21 ألفا موزعين بين مدينة جنين وبعض قرى المحافظة.

وفي محافظة طولكرم، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ57 على التوالي، ولليوم الـ44 على مخيم نور شمس، في ظل تصاعد عمليات الإخلاء القسرية، والاقتحامات المتكررة، مترافقا مع تدمير واسع للبنية التحتية.

وأجبرت قوات الاحتلال، سكان 10 منازل في حارة الربايعة في مخيم طولكرم على مغادرة منازلهم، ومنحتهم مهلة حتى الساعة العاشرة والنصف لإخلائها.

ويأتي هذا الإجراء بعد أن قامت قوات الاحتلال، بإخلاء حارة المقاطعة في المخيم، حيث استولت على منازل السكان، وحولتها إلى ثكنات عسكرية، ما أدى إلى موجة نزوح قسري بين الأهالي.

إلى ذلك، أفاد ناي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من محافظة نابلس بعد دهم حي رفيديا بالمدينة وبلدتي زواتا وصرة غربي المحافظة.

واقتحمت آليات الاحتلال مدينة نابلس من جهة حاجز صرة، وتمركزت في حي رفيديا وشارع تونس واعتقلت الشاب رائد سعادة من حي رفيديا، كما اقتحمت بلدة زواتا، واعتقلت الشاب لقمان ابو عمشة.

واقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية، بلدة صرة واعتقلت الشاب محمود عبد الله بعد دهم منزله.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ ماهر برقان، بعد مداهمة بالمدينة، كما اعتقلت القوات حماده فايز إبراهيم عويضات بعد مداهمة منزله في بلدة الشيوخ، والشاب محمد محمود العلامي بعد اقتحام منزله في بلدة بيت أمر، والاعتداء عليه وعلى زوجته وأطفاله وتحطيم محتويات منزله.

وفي محافظة جنين، أفاد نادي الأسير باعتقال قوات الاحتلال الناشط فخري جرادات من منزله في السيلة الحارثية، كما اعتقلت قوات أخرى 3 شبان، خلال اقتحام دير الغصون وعتيل شمال طُولكرم.

واعتقلت قوات الاحتلال 3 فلسطينيين من بيت لحم بعد مداهمة منازلهم، وهم: محمد إبراهيم القرنة من بيت تعمر، وبهاء محمود العروج من العروج شرقا، ووائل محمود أبو مفرح من بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم واستولت على جراره الزراعي.

كما اعتقلت قوات الاحتلال واعتقلت الشاب رأفت محمود زكي، خلال اقتحام قرية دير أبو مشعل، شمال غرب رام الله.

أما في القدس المحتلة، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين مسلم وعلي الفقيه، بعد مداهمة منزلهما في بلدة قطنة، شمال غرب القدس.

المصدر: عرب 48