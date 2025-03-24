قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم – موقع قناة المنار – لبنان
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March 24 2025 - 02:16

قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم

منذ 2 ساعة 24 March، 2025
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