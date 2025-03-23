استشهاد عضو المكتب السياسي لحماس إسماعيل برهوم بقصف إسرائيلي استهدف مجمع ناصر الطبي

استشهد خمسة فلسطينيين وأصيب آخرون بقصف طائرات الاحتلال لمبنى الطوارئ في مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأكدت فضائية الأقصى أن الاحتلال اغتال خلال الغارة عضو المكتب السياسي لحماس الأستاذ إسماعيل برهوم، بعد قصفه غرفة الجراحة داخل مستشفى ناصر، التي كان يتلقى فيها العلاج إثر إصابته بجروح حرجة في العدوان الغادر قبل أسبوع.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم الأحد غارة على مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأفادت مصادر إعلامية بأن القصف استهدف مبنى الطوارئ في مجمع ناصر الطبي، مما أدى إلى اشتعال النيران فيه.

المصدر: غزة