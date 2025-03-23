الجيش اللبناني: قوة مشاة معادية انتشرت بمنطقة وادي قطمون_رميش في انتهاك فاضح للقرار 1701 واتفاق وقف اطلاق النار – موقع قناة المنار – لبنان
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March 23 2025 - 16:08

الجيش اللبناني: قوة مشاة معادية انتشرت بمنطقة وادي قطمون_رميش في انتهاك فاضح للقرار 1701 واتفاق وقف اطلاق النار

منذ 1 ساعة 23 March، 2025
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