لليوم الـ 61 تواليًا.. عدوان الاحتلال مستمر على جنين ومخيمها

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ 61 على التوالي، وسط عمليات تجريف، وحرق منازل، وتحويل أخرى إلى ثكنات عسكرية.

واعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، ثلاثة مواطنين من بلدة يعبد جنوب جنين، بعد اقتحام البلدة ومداهمة منازل فيها. ويكثف الاحتلال منذ بدء عدوانه على المدينة والمخيم عمليات الاقتحام في بلدات وقرى محافظة جنين، حيث ينفذ حملات اعتقالات واسعة، وتحقيقات ميدانية، ومداهمات للمنازل وتفتيشها.

وأخطرت قوات الاحتلال، الأربعاء الماضي، بهدم قرابة 66 منزلًا في أحياء الحواشين، والألوب، ومسجد عزام، وجورة الذهب، وحارة السمران. فيما يطالب الأهالي بالسماح لهم بالوصول إلى منازلهم لنقل أمتعتهم الضرورية قبل تنفيذ عمليات الهدم.

ويواصل الاحتلال الدفع بتعزيزات عسكرية، برفقة جرافات، إلى مخيم جنين، حيث تستمر عمليات التجريف وتخريب الشوارع وشق طرق جديدة داخله. كما يواصل الاحتلال إطلاق الرصاص الحي في محيط المخيم، فيما تستمر تحركات فرق المشاة داخل أزقته وأحيائه.

وخلال الـ 61 يومًا الماضية، اعتقل الاحتلال قرابة 227 مواطنًا من محافظة جنين، وأجرى عشرات عمليات التحقيق الميداني مع المواطنين.

وبحسب بلدية جنين، فقد جرف الاحتلال 100% من شوارع مخيم جنين، ونحو 80% من شوارع المدينة، فيما تسبب العدوان في تهجير سكان 3200 منزل من المخيم. وقد أسفر العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة ومخيم جنين عن سقوط 34 شهيدًا، وعشرات الإصابات، واعتقال المئات.

المصدر: وكالة وفا