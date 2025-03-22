روسيا تعلن حصاد عمليتها العسكرية خلال الأسبوع الماضي

أفادت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها يوم الجمعة أن “قواتها شنت 13 ضربة جماعية على مواقع عسكرية أوكرانية خلال الأسبوع الماضي، فيما بلغت حصيلة الخسائر البشرية الأوكرانية نحو 10365 جنديا”.

وقال البيان “خلال الفترة من من 15 إلى 21 مارس نفذت القوات الروسية 13 ضربة جماعية باستخدام أسلحة عالية الدقة وطائرات مسيرة قتالية، استهدفت البنية التحتية لمطارات عسكرية، وورش لتجميع الطائرات المسيرة القتالية ومستودعات لتخزينها ومراكز لتدريب مشغليها، إضافة إلى مستودعات ذخيرة ونقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية وفصائل القوميين”.

ولفت البيان الى أن “خسائر القوات الأوكرانية خلال أسبوع بلغت نحو 2295 جنديا في منطقة مسؤولية مجموعة قوات الشمال و1670 في منطقة مسؤولية قوات الغرب و1615 في منطقة مسؤولية قوات الجنوب و3235 في منطقة مسؤولية قوات الوسط و1040 في منطقة مسؤولية قوات الشرق، إضافة إلى 510 في منطقة مسؤوولية قوات دنيبر”.

واضاف البيان “إسقاط 28 قنبلة جوية موجهة JDAM و7 صواريخ من نظام HIMARS إضافة إلى 1113 طائرة مسيرة، بينها 536 خارج منطقة العملية الخاصة”، وتابع “مجموع ما تم تدميره منذ بدء العملية العسكرية الخاصة: 658 طائرة و283 مروحية و47719 طائرة مسيرة و601 منظومة صواريخ دفاع جوي و22420 دبابة ومدرعة أخرى، و1530 راجمة صواريخ، و22788 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و33187 مركبة عسكرية خاصة”.

المصدر: روسيا اليوم