إصابة لبناني بنيران العدو الاسرائيلي قرب بلدتي كفركلا والعديسة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 21 2025 - 21:30

إصابة لبناني بنيران العدو الاسرائيلي قرب بلدتي كفركلا والعديسة

منذ 13 mins 21 March، 2025
أخبار موقع المنار
لبنان

أصيب مواطن لبناني يوم الجمعة بنيران العدو الاسرائيلي بين بلدتي كفركلا والعديسة في الجنوب قرب الحدود مع فلسطي المحتلة.

وأفادت “الوكالة الوطنية للإعلام” ان “قوات العدو أطلقت النار على سيارة المواطن م.ي، على الطريق الداخلية بين كفركلا – العديسة، مما ادى الى اصابته بجروح”، وتابعت “تم نقل الجريح إلى مستشفى النجدة في النبطية للمعالجة”.

ويواصل العدو الاسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار والقرار الدولي 1701 في انتهاكات متكررة للسيادة اللبنانية، ما يرسم علامات استفهام حول الدور الذي تقوم به اللجنة الدولية المشرفة على الاتفاق والدول الراعية لها أي الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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