الرئيس بري: ما من شيء تجمع عليه القوى السياسية والنواب ال 128 كما يجمعون على حق المودعين باستعادة ودائعهم كاملة

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التية وفدا من مجلس التنفيذيين اللبنانيين برئاسة ربيع الأمين وأعضاء الهيئتين الإدارية والعامة .

وقدم الوفد للرئيس بري رؤيته وبرامج عمله ومطالبه لا سيما حفظ حقوق المودعين المغتربين ومشاركة الإغتراب اللبناني في الإنتخابات النيابية انطلاقا من حق أي اللبناني أينما وجد أن يقترع ل128 نائبا .

وأكد الرئيس بري أمام الوفد “أهمية تعزيز لبنان لعلاقاته مع كافة الدول العربية الشقيقة “، وقال :”هناك حقيقة يجب أن يدركها الجميع بأن لبنان لم يشتهر بأي صناعة إلا بصناعة واحدة ، هي صناعة الإنسان وهو بحمد الله قد أبدع في هذه الصناعة حيث تألقت الطاقات اللبنانية في شتى الإختصاصات وساهمت في نهوض المجتمعات والدول التي ينتشرون فيها في كل قارات العالم” .

وأضاف : نعم إن الاغتراب اللبناني وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي وفي القارة الافريقية هو مصدر غنى للبنان ، ونحن معنيون اليوم أكثر من اي وقت مضى العمل على ترسيخ مناخات التعاون وبناء افضل العلاقات وتمتين جسور الثقة مع هذه الدول التي وقفت ولا تزال تقف الى جانب لبنان في مختلف الحقبات وهي اليوم أبدت وتبدي كل استعداد للمساهمة بإعادة إعمار لبنان وتمكينه من النهوض مجددا”.

وفي الشأن المتصل بحقوق المودعين وبخاصة المنتشرين منهم ، قال الرئيس بري : “منذ بداية هذه الازمة قلت بأن الودائع مقدسة، واليوم أعود وأؤكد بأن ما من شيء تجمع عليه القوى السياسية وخاصة النواب ال 128 كما يجمعون على قضية حق المودعين باستعادة ودائعهم كاملة” .

وحول حق المغتربين المشاركة في الاقتراع للنواب ال128 ، شدد الرئيس بري على “أهميه ان يراعي قانون الانتخابات النيابية حق الإغتراب اللبناني بأن يكون شريكاً في إختيار النواب ال 128 “.

وكان الرئيس بري استقبل حاكم مصرف لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري، وعرض معه للأوضاع العامة لا سيما المالية والإقتصادية منها .

واستقبل بري قائد الجيش العماد رودولف هيكل في زيارة بروتوكولية ، لمناسبة تسلمه مهامه الجديد كقائد للجيش. وتم في خلالها عرض للاوضاع العامة لاسيما الامنية والميدانية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام