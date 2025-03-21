عناوين واسرار الصّحف اللبنانية الصادرة اليوم الجمعة 21-3-2025

العناوين

البناء:

– مجازر أميركية جديدة في اليمن وغزة وصواريخ المقاومة تلتقي في سماء تل أبيب

– تركيا نحو الصدام الكبير بين المعارضة والنظام على خلفيّة اعتقال إمام اوغلو

– عون في إفطار بعبدا: بوحدتنا نواجه كل احتلال وعدوان… نقاوم معاً وننتصر معاً

النهار:

– ما النوروز؟

– إقرار آلية التعيينات يطلق الالتزامات الإصلاحية

– ردع الحوثيين قد لا يتحقق بالحملة الجوية

– سليم عساف: الفن يولد من التناقضات والبساطة الذكية

الأخبار:

– وقائع اجتماعيْن عربيَّيْن في الرياض والدوحة حول فلسطين وإيران

– إزاحة خالد حمود: نهاية «شعبة المعلومات»؟

– خيبة أمل تغييرية من رئيس الحكومة: خضع مبكّراً للوقائع السياسية

– بري يردّ على طلب واشنطن: وقف خروقات العدوّ قبل ترسيم الحدود

اللواء:

– ترحيب بقاعي بانتشار الجيش.. والبدء بإغلاق معابر التهريب

– عون: لبنان مصرّ على إنهاء احتلال النقاط الخمس واستعادة الأسرى.. وسلام يؤكد على ملاحقة المهربين

الشرق:

– لا يحمي لبنان إلاّ سلاح الشرعية

– رئيس الجمهورية يستعيد كلمات فؤاد شهاب: لنحتكم الى الكتاب

الجمهورية:

– لبنان بين ماكرون وبن سلمان

– عون: بوحدتنا نستعيد حقوقنا

الديار:

– لبنان في مهب التصعيد الأميركي ــ الإسرائيلي: تكثيف الضغوط

– النار تحت الرماد شرقا وحزب الله يدعو للالتفاف حول الجيش

– إقرار آلية التعيينات ولا توافق على الحاكم..عون: ننتصر معًا

– حاكميّة “المركزي” رُحِّلت لما بعد زيارة لودريان… 3 اسماء بالصدارة

– لا تأجيل للانتخابات البلديّة والاختياريّة… وستحصل في موعدها

الاسرار

النهار:

– تساءل مراقبون عن مصير سلف المحروقات التي سددها مديرو الفروع في الجامعة اللبنانية بالليرة بعد ان تقاضوها بدولار صيرفة في ضوء ما كتبه العميد بالتكليف في معهد الدكتوراه حسين رحال عن تبرع السيد هاشم صفي الدين بمادة المازوت.

– يعاني اهالي البقاع الغربي وقرى جنوبية كانت تزود بالكهرباء من معمل ابراهيم عبد العال، من انقطاع شبه مستمر بعدما قرر وزير الطاقة الجديد حرمانها الكهرباء واعتماد برنامج تقنين قاس، في حين كانت تلك القرى تنعم بالكهرباء بشكل شبه كامل ولا تتوافر فيها المولدات الخاصة.

– حضر وزير الصحة حفلا تكريميا للطواقم الطبية في كازينو لبنان لكنه لم يجالس الساهرين بل دخل عند مناداته لتسليم

الدروع وغادر بعدها مباشرة.

– وفق متابعين ان ملف التعيينات ليس بالسهولة التي يتخيلها وزراء جدد اذ ان ثمة حسابات متداخلة كثيرة تؤثر في مسارها وتحكمه

اللواء:

همس

– يدور لغط محصور في الجهات المعنية، بحقيقة السياسة الأميركية تجاه ما يجري في المنطقة، وانعكاساته على لبنان لجهة دعم السلطات الجديدة.

غمز

– تردد أن شخصية نيابية مسيحية وازنة درست زيارة الضاحية الجنوبية، ثم عدلت من الفكرة لأسباب غير واضحة

لغز

– تدقق شخصيات بالمدعوين إلى الافطارات الرسمية، لمعرفة التعامل معها، لجهة الدعوى أو الاستبعاد، والبحث بعد ذلك عن الأسباب والاحتمالات

الجمهورية :

– كشف ديبلوماسي عربي أنّ السر الحقيقي خلف تأجيل بَتّ اسم لمنصب حسّاس هو أنّ كلمة السرّ الخارجية لم تأتي بعد

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– رأت دوائر خارجية أنّ لا شي تحقق من شروط الإصلاح المطلوبة حتى الآن، على رغم من الإتيان بأشخاص أوادم في مواقع جديدة.

– عُلِمَ أنّ الأخطر في إحدى الملفات القضائية التي تحرّكت حديثاً، تورُّط شركات خارجية بملفات فساد وهدر مال عام

البناء:

خفايا

– قال خبير في الشؤون العسكرية إن نجاح اليمن وغزة في الصمود أمام آلة الحرب الأميركية والإسرائيلية والقيام بإطلاق الصواريخ على عمق الكيان أسقط أبرز رهانات الحرب الأميركية الإسرائيلية وهو مخاطبة الداخل الإسرائيلي بضمان عدم تأثره بتداعيات الحرب بهدف تحييد تأثيره السلبي الضاغط لوقف الحرب، طلباً للتهدئة لتجنّب التداعيات. واعتبر أن الذهاب للعمل العسكري البرّي كجواب على ضيق الوقت سوف يورّط الجيش الإسرائيلي المنهك بمغامرة لا قدرة له على الفوز بها بعدما فشل في ظروف أفضل بينما ظهر الرأي العام العالمي الذي ساند غزة طيلة فترة الحرب السابقة جاهزاً للعودة من حيث انتهى ومعه عدد فاعل من حكومات الغرب يرفع شعار العودة إلى وقف إطلاق النار.

كواليس

– يرى خبراء في الشؤون الإقليميّة أن الحدث التركيّ الذي يبدو مرشحاً للتصاعد يحمل مؤشرات كثيرة على سياق الوضع العام في المنطقة، انطلاقاً من موقع تركيا الهام في عدد من الملفات الساخنة. وأول المهتمين هو كيان الاحتلال الذي يقرأ خطر الفوضى في سورية والضعف في تركيا على الحدود فيذهب إلى المزيد من التوغل والتشدّد في إمساك الجغرافيا، وأميركياً يفتح القلق باب التريّث في البحث بالانسحاب من سورية وبالتروّي في رفع العقوبات، كما يعني عند الأكراد وسواهم من المعنيّين بالملفات السورية الداخلية وأخذ الوقت لمراقبة الأوضاع ومدى تماسك السلطة القائمة في دمشق. ولفت الخبراء إلى أن روسيا وإيران لن تبذلا هذه المرّة جهوداً لمعونة الرئيس التركي كما حدث في الانقلاب السابق. والأرجح هو خيار الحياد بين الرئيس التركيّ ومعارضيه.

المصدر: صحف