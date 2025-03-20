تركيا تعتقل 37 شخصاً لنشرهم “منشورات استفزازية” حول اعتقال أوغلو

أعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، أن السلطات اعتقلت، اليوم، 37 مشتبهاً على خلفية نشرهم «منشورات استفزازية تحرض على الجريمة والكراهية» في ما يتعلق باعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.

واعتقلت تركيا إمام أوغلو، أبرز المنافسين السياسيين للرئيس رجب طيب أردوغان، أمس، بتهم تشمل «الفساد ومساعدة جماعة إرهابية»، في خطوة انتقدها حزب المعارضة الرئيسي واعتبرها «محاولة انقلاب على الرئيس المقبل».

وكانت السلطات قد قيدت، أمس، الوصول إلى العديد من منصات التواصل الاجتماعي ومنها «أكس» و«يوتيوب» و«إنستغرام» و«تيك توك»، وفق ما أعلنته منظمة مراقبة الإنترنت ‭»‬‬نت بلوكس‭‭«‬‬.

إلى ذلك، أعلن مكتب المدعي العام الرئيسي في اسطنبول، اليوم، أن السلطات التركية «تحفظت» على شركة البناء المملوكة بشكل مشترك لإمام أوغلو.

وكان مكتب المدعي العام قد أصدر، أمس، مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، و99 شخصا آخرين، بتهم «الفساد والرشوة والإرهاب».

المصدر: مواقع