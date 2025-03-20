أمريكا | ترامب يؤكد أنّ المحادثات بشأن أوكرانيا تسير “على الطريق الصحيح”

أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، غداة إجرائه اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين وبعد محادثة هاتفية مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنّ المحادثات للتوصل إلى اتفاق على وقف لإطلاق النار في أوكرانيا تسير على “الطريق الصحيح”.

وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال “أجريت للتو مكالمة جيدة للغاية مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي، استمرت حوالى ساعة”.

ولفت ترامب إلى أنّّ “جزءًا كبيرًا من المحادثة على المكالمة التي جرت أمس مع الرئيس بوتين جاءت لمواءمة مطالب واحتياجات كلّ من روسيا وأوكرانيا، ونحن على الطريق الصحيح”.

وكانت الولايات المتحدة علّقت المساعدات العسكرية وتبادل المعلومات مع كييف، إلى أن وافقت الأخيرة على اقتراح أمريكي بوقف إطلاق نار شامل لمدّة 30 يومًا، ومع ذلك، لم يتمكّن دونالد ترامب من إقناع فلاديمير بوتين بالموافقة على هذا الاقتراح.

المصدر: وكالات