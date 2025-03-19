الشيخ الخطيب استقبل وفدا من كلية “سيد الشهداء” لإعداد الخطباء الحسينيين

استقبل نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب، في مقر المجلس – طريق مطار بيروت الدولي يوم الاربعاء مدير كلية “سيد الشهداء” لإعداد الخطباء الحسينيين الشيخ أمين ترمس على رأس وفد ضم: الشيخ علي سليم، الشيخ محمد علوية والشيخ محمود صعب.

وأطلع الوفد الشيخ الخطيب على برامج الكلية ومناهجها الدراسية ونشاطاتها لإعداد خطباء المنبر الحسيني.

من جهة ثانية، استقبل الخطيب الشيخ خضر ديراني والشيخ أحمد حوماني، وقدم الشيخ ديراني إلى الشيخ الخطيب نسخة من كتابه بعنوان “السيادة الشعبية (الانتخابات البلدية نموذجا) خلاصة توجيهات الامام الخامنئي”.

كما قدم الشيخ حوماني إلى الشيخ الخطيب نسخة من كتابه “السيرة النبوية دراسة وتحليل ونقد”، وتمنى الشيخ الخطيب إليهما دوام التوفيق والعطاء.

واستقبل الخطيب السيد أيمن زيتون، يرافقه حسن رملاوي، اللذين اطلعاه على أوضاع النازحين السوريين في لبنان.

كما استقبل الأستاذ الجامعي بلال اللقيس مهنئا بشهر رمضان.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام