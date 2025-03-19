مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الأربعاء 19-3-2025 – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2025 - 21:38

مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الأربعاء 19-3-2025

منذ 39 mins 19 March، 2025
اخبار - مقدمة النشرة
تقارير مصورة - لبنان

مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الأربعاء 19-3-2025.

المصدر: قناة المنار

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