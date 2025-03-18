استئناف الحرب على غزة يسرّع عودة بن غفير للحكومة

يسير رئيس حكومة العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفقاً لما اشترطه رئيس حزب “عوتسما يهوديت” إيتمار بن غفير في الأسبوعين الأخيرين للعودة إلى الحكومة، وذلك من خلال الإعلان عن إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، ورئيس الشاباك رونين بار. وبعد كسر وقف اطلاق النار في غزة وشنّ عدوان واسع على القطاع فجر اليوم الثلاثاء، باتت الطريق ممهدة أمام عودة بن غفير.

وانسحب بن غفير من الحكومة بعد التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، الذي خرج إلى حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، واشترط لعودته إلى الحكومة بأن ينفذ نتنياهو أحد ثلاثة شروط وضعها أمامه، وهي: تنفيذ خطط تهجير سكان قطاع غزة؛ وقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة؛ أو استئناف الحرب بقوة شديدة للغاية.

وبعد استئناف الحرب، الليلة الماضية، بغارات إسرائيلية عنيفة وواسعة، وارتقاء مئات الشهداء الغزيين خلال ساعات قليلة، يتوقع أن يعود بن غفير وحزبه إلى الحكومة قريباً، وربما خلال الأسبوع الحالي، حسبما ذكرت وسائل إعلام العدو.

وتأتي استجابة نتنياهو لشروط بن غفير في محاولة لمنع سقوط حكومته، وبذريعة عدم وجود أغلبية مؤيدة لمشروع قانون ميزانية الدولة، الذي يتوقع أن يصوت عليه الكنيست يوم الإثنين المقبل، وفي حال عدم تأييد 61 عضو كنيست للميزانية فإن الحكومة ستسقط أوتوماتيكياً ويتم التوجه إلى انتخابات عامة مبكرة.

وتوازن القوى الحالي في الكنيست هو أن 60 عضواً سيؤيدون الميزانية، وهذا العدد لا يشمل حزب بن غفير وعضوي كنيست من كتلة “يهدوت هتوراة”. إلى جانب ذلك يوجد تخوف من عدم تأييد أعضاء كنيست في الائتلاف للميزانية، وفق ما ذكر موقع “واينت” الإلكتروني.

ورحب بن غفير باستئناف الإبادة في غزة، قائلاً في بيان صادر عن حزبه، اليوم، إنه “مثلما قلنا في الأشهر الأخيرة، عندما انسحبنا، فإن “إسرائيل” ملزمة بالعودة إلى القتال في غزة. وهذه الخطوة الصحيحة والأخلاقية والمبررة جداً ومن أجل إبادة حماس وإعادة مخطوفينا، يحظر الموافقة على وجود حماس وعلينا أن نتسبب بانهيارها”، حسب قوله.

من جانبه، اتهم رئيس حزب الديمقراطيين، يائير غولان، نتنياهو بأنه “يضحي بحياة مخطوفين وجنود لأنه يخاف من الاحتجاجات ضد إقالة رئيس الشاباك، والاحتجاجات يجب أن تتفجر”.

وأضاف غولان أن “الجنود في الجبهة والمخطوفين في غزة هم الأوراق في لعبة بقائه، ونتنياهو يستخدم حياة مواطنينا وجنودنا لأنه يرتجف خوفا منا، من الاحتجاج الشعبي ضد إقالة رئيس الشاباك. ولذلك، يحظر جعل الجنون ينتصر. والاحتجاج يجب أن يتفجر بغضب من أجل إنقاذ مخطوفين وجنود ودولة “إسرائيل” من أيدي هذا الرجل الفاسد والخطير. وهذه مسؤوليتنا، وواجبنا، وإذا لم نيأس، سننتصر”، حسب قول غولان.

المصدر: عرب 48