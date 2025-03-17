السيد الحوثي: إذا استمر العدوان الأمريكي فلدينا خيارات تصعيدية أكثر إيلاما وإزعاجا

أكد قائد حركة “أنصار الله” في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن “خروج شعبنا الكبير الاثنين في العاصمة صنعاء وبقية المحافظات كان إحياء جهاديا عظيما لذكرى غزوة بدر الكبرى ورسالة واضحة للأمريكي والإسرائيلي”. وشدد على انه “إذا استمر العدوان الأمريكي فلدينا خيارات تصعيدية أكثر إيلاما وإزعاجا”.

وأشار السيد الحوثي في محاضرته الرمضانية الـ17 يوم الاثنين أن “رسالة الشعب اليمني العزيز بخروجه الواسع والعظيم هي رسالة واضحة للشعب الفلسطيني ورسالة صمود في مواجهة الطغيان والعدوان الأمريكي وخروج شعبنا يؤكد للشعب الفلسطيني بأنهم لم يكونوا وحدهم”، واضاف “لن نقبل كشعب يمني بأن يستفرد العدو الإسرائيلي بالشعب الفلسطيني وبشراكة وحماية أمريكية”.

ولفت السيد الحوثي الى ان “الرسائل العملية في إطار الموقف الشعبي وإطار الموقف للقوات المسلحة يجعل من إحياء المناسبة فرقانا عظيما في هذا العصر والرسائل العملية لشعبنا تجعل من إحياء غزوة بدر فرقانا مهما بين الإسلام والكفر والإيمان والنفاق وخيار الخنوع والعزة”، وحذر “الأمريكي من أن استمراره في عدوانه على اليمن إسنادا منه للعدو الإسرائيلي فإنما يدفع بنا إلى مواجهة تصعيده بخيارات تصعيدية إضافية”، وأوضح “اننا نواجه الآن عدوان الأمريكي بالاستهداف لحاملة طائراته وبوارجه وقطعه الحربية لكن حينما يستمر في عدوانه فلدينا خيارات تصعيدية أكبر واكثر إيلاما له وإزعاجا له”، ودعا “الأمريكي أن يستفيد مما قدمه شعبنا اليوم من رسالة واضحة وقوية تؤكد على ثباته وموقفه”.

وشدد السيد الحوثي على أن “إصرار العدو الإسرائيلي على منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة هو عدوان كبير وإجرام رهيب وفظيع لا يمكن السكوت عنه”، ولفت الى ان “حظر الملاحة على السفن الإسرائيلية خطوة أولى لكن عندما تشتد مجاعة الشعب الفلسطيني في غزة لا يمكن أن نتفرج وأن يكون موقفنا عند هذا المستوى”، وأشار الى أن “المعيار لمواقفنا هو مسؤوليتنا الدينية والإيمانية والأخلاقية مع فعل ما نستطيعه وما نتمكن منه و لن نتردد عندما يستلزم الحال وتقتضي المسؤولية أن نقدم على خطوة أكبر أو عمل أكبر ونحن مستعدون”.

وقال السيد الحوثي “شعبنا العزيز قدم رسالة الصمود والثبات في مواجهة الطغيان والعدوان الأمريكي ورسالة للمجرم المعتوه الكافر ترامب وشعبنا العزيز هو ثابت بكل قناعة وبسالة وثقة بالله وتوكل عليه وإيمانا بوعده الصادق في مواجهة الطغاة المستكبرين”، وأكد ان “رسائل شعبنا المهمة للأعداء الأمريكيين والإسرائيليين واضحة وجلية في ثباته على موقفه في مناصرة الشعب الفلسطيني”، وكشف ان “حاملة الطائرات الأمريكية بعد الاشتباك مع قواتنا المسلحة المجاهدة هربت إلى أقصى شمال البحر الأحمر إلى مسافة 1300 كلم”، وشدد على أن “القوات المسلحة اليمنية تصدت لمحاولة الأعداء لشن هجوم عدواني على البلد”.

وقد شهد “ميدان السبعين” في العاصمة اليمنية صنعاء عصر يوم الاثنين، مسيرة مليونيةً استثنائية تحت شعار “ثابتون مع غزة.. ونواجه التصعيد الأمريكي بالتصعيد”، إحياء لذكرى غزوة بدر الكبرى، ولمواجهة العدوان الأمريكي على اليمن، وتأكيدا على ثبات الموقف اليمني الداعم للشعب الفلسطيني.

ويأتي هذا الخروج غير المسبوق والاستنفار الشعبي عقب ساعات قليلة من نداء السيد الحوثي، الذي دعا فيه الشعب اليمني إلى الخروج المليوني في صنعاء وبقية المحافظات، إحياء لذكرى غزوة بدر الكبرى ودعما لفلسطين ومواجهةً للعدوان الأمريكي.

المصدر: موقع انصار الله