ويتكوف: أتوقع اتفاقا بين أوكرانيا وروسيا خلال الأسابيع المقبلة

أكد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أن اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان إيجابيا، معربا عن توقعه “توقيع اتفاق بين أوكرانيا وروسيا خلال الأسابيع المقبلة”.

وقال ويتكوف في حديث له يوم الاحد “اجتماعي مع الرئيس الروسي كان إيجابيا واستمر من 3 إلى 4 ساعات”، وتابع “الجانبان الروسي والأوكراني كانا متباعدين قبل زيارتي الأولى لروسيا والآن أصبحا أقرب بكثير”، واضاف ان “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشارك في كل قرار مهم بشأن جهود إنهاء الأزمة الأوكرانية”.

وأكد ويتموف “قلصنا الخلافات بين الجانبين الروسي والأوكراني والآن نجلس إلى طاولة المفاوضات”، واوضح انه “متفائل جدا بأننا سنشهد تقدما ملموسا لإنهاء الأزمة بين أوكرانيا وروسيا”، وتابع “أتوقع اتصالا بين الرئيسين ترامب وبوتين خلال هذا الأسبوع”، واعتبر ان “الرئيس بوتين يتقبل فلسفة الرئيس ترامب بشأن إنهاء الصراع”.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يوافق على اقتراح من الولايات المتحدة بوقف الأعمال القتالية في أوكرانيا لمدة 30 يوما. وأكد بوتين أن هذا الاقتراح مقبول فقط إذا كان يؤدي إلى سلام طويل الأمد.

المصدر: روسيا اليوم