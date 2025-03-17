القوات الروسية: القضاء على 1305 عسكريا أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها يوم الأحد القضاء على 1305 أفراد في القوات الاوكرانية على مختلف المحاور، وتدميرعشرات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية للجيش الأوكراني خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال البيان “عززت قوات الشمال الروسية مواقعها في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا وكبدت العدو 70 قتيلا ودمرت له 6 مركبات و4 مدافع ومحطة حرب إلكترونية”، وتابع “حسنت قوات الغرب الروسية مواقعها في مقاطعة خاركوف وجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك وكبدت العدو 240 قتيلا ودمرت له 3 مدرعات و10 آليات و4 مدافع وراجمة صواريخ غراد ومحطتي حرب إلكترونية”.

واضافت الوزارة “حسنت قوات الجنوب مواقعها على طول خط المواجهة في جمهورية دونيتسك وكبدت العدو 305 قتلى ودمرت له دبابة ومدرعة و4 مركبات و7 مدافع ومستودع ذخيرة”، وتابعت “عززت قوات المركز مواقعها في دونيتسك وكبدت العدو 450 قتيلا ودمرت له 5 مدرعات و8 مركبات و5 مدافع ومحطة حرب إلكترونية”، وقالت “تواصل قوات الشرق تقدمها في دونيتسك وكبدت العدو 150 قتيلا ودمرت له مدرعتين و5 مركبات و3 مدافع”.

ولفتت الوزارة الى ان “قوات دنيبر ألحقت خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعة خيرسون وكبدته 90 قتيلا ودمرت له 5 مركبات ومدفعين و3 محطات حرب إلكترونية”، وتابعت “تواصل القوات الروسية تدمير البنية التحتية والمطارات العسكرية ومراكز تجميع المسيرات الأوكرانية”، واكدت “إسقاط 141 مسيرة أوكرانية وإسقاط 4 قنابل جوية موجهة جادم أميركية”.

المصدر: روسيا اليوم