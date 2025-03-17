نتنياهو يقيل رئيس “الشاباك”.. وترقب “أزمة كبيرة” في الكيان المؤقت

ذكرت وسائل إعلام العدو الاسرائيلي أن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو قرر إقالة رئيس جهاز “الشاباك” رونين بار بسبب ما وصفه بـ”انعدام الثقة المستمر” في خطوة تنذر بأزمة كبيرة داخل الكيان المؤقت.

وقالت القناة “13” الصهيونية إنه “في تطور دراماتيكي ينذر بأزمة أمنية وسياسية داخل إسرائيل، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، قراره إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، على خلفية ما وصفه بـ (انعدام الثقة المستمر) بين الطرفين، وذلك بعد أشهر من التوتر والصدامات العلنية والخفية”.

وأشارت القناة إلى أنه “خلال اجتماع عاجل استدعى خلاله بار إلى مكتبه، أبلغه نتنياهو بنيّته طرح قرار إقالته على الحكومة في اجتماعها المرتقب يوم الأربعاء”، ونقلت عن نتنياهو قوله في بيان له “نحن في خضم حرب وجودية على سبع جبهات، وفي مثل هذه اللحظات المصيرية، لا يمكن لرئيس الوزراء أن يعمل دون أن يضع ثقته الكاملة برئيس جهاز الأمن العام، للأسف، لم تعد لديّ هذه الثقة، بل هناك انعدام ثقة مستمر ومتزايد، ولهذا السبب قررت التقدم للحكومة بمقترح إنهاء ولاية رئيس الشاباك”.

ولفتت القناة الى ان “هذا القرار يأتي في أعقاب أزمة ثقة علنية تفجّرت خلال الأيام الأخيرة، بلغت ذروتها عندما اتهم نتنياهو رئيس الشاباك الحالي رونين بار، وسلفه نداف أرغمان، بمحاولة ابتزاز رئيس وزراء أثناء توليه منصبه من خلال التهديدات”.

وكان أرغمان قد أثار عاصفة سياسية في كيان العدو بسبب تصريحه خلال مقابلة مع القناة “12” الصهيونية الذي قال فيه “إذا توصلتُ إلى قناعة بأن رئيس الوزراء تصرف ضد القانون، سأضطر إلى الكشف عن كل ما أعرفه، رغم أنني تجنبت قول ذلك حتى الآن”.

وكانت الشرطة الإسرائيلية قد استدعت يوم الأحد أرغمان، للتحقيق على خلفية شكوى نتنياهو، التي ادعى فيها أن الأخير “يحاول تهديده وابتزازه عبر أساليب منظمة إجرامية”.

كما اتهم نتنياهو أيضا رئيس الشاباك الحالي رونين بار بأنه “يقود حملة ابتزاز وتهديدات ضده، عبر تسريبات إعلامية تهدف لمنعه من اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح جهاز الشاباك الذي فشل في 7 أكتوبر”.

ووفقا للقناة فقد “أصدر جهاز الشاباك بيانا لاذعا رفض فيه اتهامات نتنياهو”، قال فيه “هذا اتهام خطير ضد رئيس جهاز حكومي في دولة إسرائيل.. رئيس الشاباك رونين بار يكرّس وقته الكامل للمسائل الأمنية وجهود إعادة المختطفين وحماية الديمقراطية، وأي ادعاء آخر لا أساس له من الصحة”.

ورحب “الائتلاف الحاكم” في الكيان بقرار نتنياهو، حيث وصف وزير الاتصالات الصهيوني شلومو كاري إقالة بار بأنها “ضرورة وجودية وفورية”، مضيفا “رئيس الشاباك أحد المسؤولين عن كارثة 7 أكتوبر، وهو يواصل تقويض أمن إسرائيل تحت ستار السلطة الأمنية.. إقالته خطوة حيوية لاستعادة ثقة الجمهور”.

كما أيّد وزير التعليم يوآف كيش الإقالة قائلا “بعد الفشل الأمني الجسيم، وانعدام الثقة بين رئيس الوزراء ورئيس الشاباك، كان من الأفضل له الاستقالة. بما أنه لم يفعل، فإن رئيس الوزراء محق في إنهاء ولايته”، وفقا للقناة.

أما إيتمار بن غفير، وزير “الأمن القومي” وزعيم حزب “عوتسما يهوديت” فقد اعتبر القرار “مكسبًا طال انتظاره”، وقال “يجب ألا يُسمح لمسؤولين يتصرفون سياسيًا ضد الحكومة المنتخبة بالاستمرار في مناصبهم. علينا أن نتعلم من ترامب كيف نقضي على الدولة العميقة”.

في المقابل، هاجم قادة المعارضة القرار بشدة، وقال رئيس الحزب “الديمقراطي” يائير غولان إن “نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل. إقالة رئيس الشاباك هي محاولة يائسة من متهم جنائي للتخلص من شخص مخلص لدولة إسرائيل يحقق معه في قضايا فساد”، وأضاف “نتنياهو في حالة هستيرية، يُقيل ويهدد ويحاول القضاء على حراس البوابةن لن تمر هذه الإقالة بهدوء. هناك مقاومة هائلة ستقف في وجه محاولاته لتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية فاسدة”.

من جانبها، طالبت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية نتنياهو مناقشتها بشأن قرار إقالة بار.

ورغم كل ما يجري في الكيان والمنطقة، يجد نتنياهو نفسه في مواجهة مفتوحة مع المؤسسة الأمنية والقضائية، فيما يُحذّر خصومه من أن “إسرائيل تتجه إلى لحظة فاصلة قد تعيد تشكيل ملامح النظام السياسي والأمني فيها”.

وسيكون اجتماع الحكومة الصهيونية يوم الأربعاء المقبل حاسما، حيث ينتظر أن يصوّت الوزراء على القرار الذي قد يحدث زلزالا سياسيا وأمنيا في الكيان المؤقت.

المصدر: روسيا اليوم