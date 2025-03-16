اليمن يرد على العدوان الأمريكي.. عملية نوعية استهدفت حاملة طائرات أمريكية وقطع تابعة لها

أعلنت القوات المسلحة اليمنية أنها استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس هاري ترومان” والقطع الحربية التابعة لها شمالي البحر الأحمر، وذلك بـ 18 صاروخاً باليستياً ومجنحاً وطائرة مسيرة، في عملية مشتركة نفذتها القوة الصاروخية، وسلاح الجو المسير، والقوات البحرية.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أن هذه العملية تأتي رداً على العدوان الذي شنته الولايات المتحدة خلال الساعات الماضية بأكثر من 47 غارة جوية.

واستهدف العدوان الأمريكي، أمس، مناطق عدة في محافظات صنعاء، وصعدة، والبيضاء، وحجة، وذمار، ومأرب، والجوف، وارتكب خلالها عدداً من المجازر، حيث أدى هذا العدوان إلى استشهاد وجرح العشرات في حصيلة غير نهائية.

وقال سريع إن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في استهداف كافة القطع الحربية الأمريكية في البحرين الأحمر والعربي، رداً على العدوان على اليمن.

وشدد سريع على أن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في فرض الحصار البحري على العدو الإسرائيلي وفرض الحظر على سفنه في منطقة العمليات المعلن عنها حتى إدخال المساعدات والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة.

وأكد أن هذا العدوان الأمريكي لن يزيد اليمن العزيز وشعبه الصامد المؤمن المجاهد إلا ثباتاً وإيماناً وصموداً.

ومساء أمس، شنَّ العدوان الأمريكي البريطاني، غارات على العاصمة صنعاء ومناطق اخرة. وأفادت مصادر يمنية بأن العدوان الأمريكي البريطاني استهدف بغارات حيًا سكنيًا في مديرية شعوب، شمال العاصمة صنعاء.

ويأتي هذا العدوان بعد أيام من انتهاء المهلة التي أعلنها قائد أنصار الله السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، لكيان العدو الصهيوني لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية.

وأكد القيادي في أنصار الله، نصر الدين عامر، أن صنعاء ستبقى درع غزة وسندها، ولن تتركها مهما كانت التحديات، وأن على الباغي أن تدور عليه الدوائر، والعاقبة للمتقين.

وكانت القوات المسلحة اليمنية قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، استئناف العمليات البحرية ضد السفن الإسرائيلية، وكذلك السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، في منطقة العمليات في البحرين الأحمر والعربي.

المصدر: موقع المنار