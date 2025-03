عراقجي لترامب: ليس لأميركا الحق في إملاء سياسة إيران الخارجية

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن “الولايات المتحدة ليس لديها أي سلطة في إملاء السياسة الخارجية الإيرانية وإن ذلك العصر انتهى منذ عام 1979”.

وجاء ذلك بعد ساعات من دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طهران إلى وقف دعم حركة أنصار الله في اليمن “فورا”،بحسب تعبيره.

وكتب عراقجي على منصة إكس “الحكومة الأميركية ليس لديها سلطة ولا حق في إملاء سياسة إيران الخارجية”، داعيا إلى “وقف قتل الشعب اليمني”.

The United States Government has no authority, or business, dictating Iranian foreign policy.

That era ended in 1979.

