عراقجي لترامب: ليس لأميركا الحق في إملاء سياسة إيران الخارجية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 16 2025 - 12:20

عراقجي لترامب: ليس لأميركا الحق في إملاء سياسة إيران الخارجية

منذ 1 ساعة 16 March، 2025
عراقجي
ايران - عربي وإقليمي

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن “الولايات المتحدة ليس لديها أي سلطة في إملاء السياسة الخارجية الإيرانية وإن ذلك العصر انتهى منذ عام 1979”.

وجاء ذلك بعد ساعات من دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب طهران إلى وقف دعم حركة أنصار الله في اليمن “فورا”،بحسب تعبيره.

وكتب عراقجي على منصة إكس “الحكومة الأميركية ليس لديها سلطة ولا حق في إملاء سياسة إيران الخارجية”، داعيا إلى “وقف قتل الشعب اليمني”.

 

وأضاف عراقجي أن الرئيس الأميركي السابق جو بايدن انخدع العام الماضي بتسليم مبلغ 23 مليار دولار لنظام إبادة جماعية قتل أكثر من 60 ألف فلسطيني في قطاع غزة، والعالم يحمّل أميركا المسؤولية الكاملة.

وطالب الوزير الإيراني الولايات المتحدة بوقف دعمها للإبادة الجماعية والإرهاب الإسرائيلي ووقف قتل الشعب اليمني.

المصدر: مواقع

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