“أنصار الله” تتوعد بالرّد: “التصعيد بالتصعيد”

توعدت حركة “أنصار الله” اليمنية بالرّد ومواجهة التصعيد بالتصعيد، بعد العدوان الأميركي الذي استهدف العاصمة صنعاء مساء أمس السبت، وتهديد الرئيس دونالد ترامب لليمن وإيران.

وأكد المكتب السياسي للحركة، في بيان، أن العدوان “لن يثني اليمن عن الاستمرار في دعم فلسطين والقيام بواجباته في إسناد غزة»، و«لن يمر دون رد وقواتنا المسلحة اليمنية على أتم الجاهزية لمواجهة التصعيد بالتصعيد”.

وقال الناطق الرسمي، محمد عبد السلام، عبر “أكس”، إن «”الغارات الأميركية على اليمن عدوان سافر على دولة مستقلة، وتشجيع لكيان العدو الإسرائيلي على مواصلة حصاره الجائر على غزة”.

وأكد عبد السلام أن “ما يدّعيه الرئيس الأميركي من خطر يتهدد الملاحة الدولية في مضيق باب المندب غير صحيح وفيه تضليل للرأي العام الدولي”، مبيناً أن “الحظر البحري المعلن من قبل اليمن إسناداً لغزة يقتصر فقط على الملاحة الإسرائيلية حتى يتم إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي غزة حسب اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وكيان العدو، وقد جاء الحظر اليمني بعد مهلة أربعة أيام للوسطاء”.

الغارات الأمريكية على اليمن عدوان سافر على دولة مستقلة وتشجيعا لكيان العدو الإسرائيلي لمواصلة حصاره الجائر على غزة.

ما يدعيه الرئيس الأمريكي من خطر يتهدد الملاحة الدولية في مضيق باب المندب غير صحيح وفيه تضليل للرأي العام الدولي، فالحظر البحري المعلن من قبل اليمن إسنادا لغزة يقتصر… — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) March 15, 2025

كما أكد عبد السلام أن “الملاحة الدولية في البحر الأحمر ستبقى آمنة من جهة اليمن»، مشيراً إلى أن «الغارات الأميركية هي عودة لعسكرة البحر الأحمر، وذلك هو التهديد الفعلي للملاحة الدولية في المنطقة”.

“حماس” و”الجهاد” تندّدان

بدورها، نددت حركة “حماس”، في بيان، بـ”العدوان الجوي الأميركي – البريطاني الإجرامي الذي استهدف حياً سكنياً في العاصمة اليمنية صنعاء”، مثمنةً الخطوات اليمنية “الداعمة لصمود شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة في مواجهة حرب الإبادة الجماعية”.

كذلك، أدانت حركة “الجهاد الإسلامي”، في بيان، “العدوان الأميركي السافر على اليمن، في دعم وقح للكيان الصهيوني وجرائمه بحق شعبنا الفلسطيني وشعوب المنطقة، ولا سيما في سوريا ولبنان”، مؤكدةً اعتزازها بـ”الموقف اليمني المشرّف، الذي جسّد موقفاً عربياً وإسلامياً أصيلاً في نصرة غزة ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته”.

المصدر: مواقع