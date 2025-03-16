عدوان إسرائيلي متواصل على الضفة الغربية: اقتحامات واعتقالات وتدمير منازل

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيميها في الضفة الغربية، منفذةً حملات المداهمة والتفتيش وأقدمت على إحراق وتفجير منازل في مخيم نور شمس شمالي الضفة.

واقتحمت قوات الاحتلال أحياء متفرقة من مخيم طولكرم، وأجبرت سكاناً على مغادرة منازلهم بالقوة، وذلك ضمن عدوانها المتواصل على المدينة ومخيميها لليوم الـ48 على التوالي.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية في اتجاه طولكرم ومخيميها، مروراً بشوارعها الرئيسة، واعترضت حركة تنقل الفلسطينيين والمركبات، فيما عززت من آلياتها وجرافاتها الثقيلة، أمام المباني التي تستولي عليها في شارع نابلس وتحولها لثكنات عسكرية، وفي محيط مخيمي طولكرم ونور شمس.

بالتزامن، أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي في اتجاه مركبة إسعاف، في أثناء توجهها لمخيم نور شمس لإخلاء حالة مرضية، ومنعتها من الوصول إليها.

وتأتي هذه الاعتداءات في سياق التصعيد المستمر لقوات الاحتلال في مدينة طولكرم ومخيميها، والذي أسفر عن استشهاد 13 فلسطينياً، بينهم طفل وامرأتان إحداهما حاملاً في الشهر الثامن، بالإضافة إلى إصابة واعتقال العشرات، ونزوح قسري لأكثر من 12 آلف مواطن من مخيم نور شمس، و12 ألف آخرين من مخيم طولكرم.

كما خلّف العدوان دماراً شاملاً طال البنية التحتية والمنازل والمحال التجارية والمركبات التي تعرّضت للهدم الكلي والجزئي والحرق والتخريب والنهب والسرقة.

اعتقالات في الضفة الغربية



في السياق نفسه، أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز والرصاص على الفلسطينيين خلال اقتحامها قرية شقبا غرب رام الله في الضفة الغربية.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوب الخليل وأطلقت الرصاص الحي واعتقلت شاباً خلال اقتحام بلدة سعير شمال الخليل، وكذلك، اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان من بلدة سلواد شمال شرقي رام الله، واحتجزت فلسطينيين من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وفي قرية بيت دجن شرق نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان فلسطينيين.

وأمس، استشهد الشاب الفلسطيني عمر عبد الحكيم اشتية (21 عاماً) برصاص قوات الاحتلال في قرية سالم شرق نابلس في الضفة الغربية، خلال اقتحام البلدة.

ومنذ بدئه حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، صعّد “جيش” الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس، ما أدّى إلى مقتل نحو 930 فلسطينياً، وإصابة قرابة 7 آلاف شخص، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

المصدر: مواقع اخبارية