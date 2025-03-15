نائب الرئيس الأمريكي: غزونا للعراق أدى إلى تدمير إحدى أعظم المجتمعات المسيحية التاريخية في العالم لا نريد أن نسمح بتدمير مجموعة مسيحية مرة أخرى – موقع قناة المنار – لبنان
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March 15 2025 - 13:00

نائب الرئيس الأمريكي: غزونا للعراق أدى إلى تدمير إحدى أعظم المجتمعات المسيحية التاريخية في العالم لا نريد أن نسمح بتدمير مجموعة مسيحية مرة أخرى

منذ 11 mins 15 March، 2025
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