امريكا | ترامب يهاجم بشدّة وسائل الإعلام المعارضه له .. ما تقوم به فاسد وغير شرعي ويجب أن يتوقف

شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب امس الجمعة، هجوما لاذعا على وسائل الإعلام الأميركية والصحف التي تنتقده، واضفاً اياها بأنها “غير شرعية و فاسدة”.

و في خطاب ألقاه في وزارة العدل، اعتبر ترامب: أنّ صحيفتي واشنطن بوست، و وول ستريت جورنال، وشبكة MSDNC، و”شبكات الأخبار الكاذبة” CNN، و ABC، و CBS، و NBC، يكتبون ما يشاؤون بهدف ادانته وتشويه سمعته.

ووصف ترامب وسائل الإعلام هذه بأنّها أذرع سياسية للحزب الديموقراطي، و “هي فاسدة حقا وغير شرعية و ما تفعله غير شرعي و غير قانوني”، مشدداً على أنّ”هذا الأمر لا بد أن يتوقّف.

وقال إن وسائل الإعلام هذه “تؤثر على القضاة وهي تغيّر القانون حقا، وهذا الأمر لا يمكن أن يكون شرعيا ، وهي تفعل ذلك بالتنسيق التام مع بعضها البعض”.

ومنذ انتخابه رئيسا لولاية أولى في العام 2016، يواظب ترامب على توجيه الانتقادات الحادة إلى وسائل إعلام أميركية معارضة له. وفي ممارسة غير مسبوقة لرئيس بلد مكرّسة حرية الصحافة في دستوره، يصف ترامب بشكل روتيني صحافيين لا يتّفق معهم بأنهم “أعداء الشعب” ويروجون “أخبارا مضلّلة”.

منذ بدء ولايته الرئاسية الثانية في كانون الثاني/يناير، سارع ترامب للضغط على وسائل إعلام رئيسية، مع تمكين وسائل إعلام يمينية من تغطية أخبار البيت الأبيض بأريحية أكبر.

المصدر: وكالات