باريس وروما ولندن تشتري أكثر من 200 صاروخ مضادٍّ للطائرات

عقدت فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا صفقة لشراء 218 صاروخاً مضاداً للطائرات من طراز «أستر»، على أن تسلم بسرعة لمواجهة تدهور الوضع الأمني في القارة، على ما أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية، أمس.

وتأتي هذه الصفقة المشتركة ضمن إطار طلبية تشمل حوالى 700 صاروخ، تمّ تقديمها في كانون الأول 2022 من جانب الدول الثلاث.

وكتب وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو، على «أكس»، أن «هذا الطلب الجديد سيؤدي أيضاً إلى تسليم مبكر أكثر، اعتباراً من العام 2025، للصواريخ الـ 134 التي تمّ طلبها مسبقاً».

والصواريخ المطلوبة هي من طراز «أستر 30 ب1». وستجهّز النسخة المستقبلية من نظام الدفاع الجوي أرض – جو «SAMP/T» الفرنسي والإيطالي، وكذلك الفرقاطات الدفاعية الجوية للدول الثلاث.

وتصنّع هذه الصواريخ الشركة الأوروبية «MBDA». وسيكون لدى صاروخ «أستر 30 ب1»، الذي سيدخل الخدمة في العام 2026، القدرة على الوصول إلى هدف على ارتفاع 25 ألف متر في دائرة نصف قطرها 150 كيلومتراً. وبالإضافة إلى صدّ الطائرات، ستكون لديه القدرة على اعتراض الصواريخ البالستية المتوسطة المدى، وكذلك الصواريخ الفرط صوتية.

ويشمل العقد أيضاً عدداً غير محدد من صواريخ «أستر 15»، التي لها مدى أقصر للسفن البحرية الفرنسية.

ولم يتم الإفصاح عن قيمة هذا العقد، بينما يُقدر سعر صاروخ «أستر 30» بأكثر من مليوني يورو، وفقاً لتقرير «المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية».

المصدر: مواقع