رسامني: تكلفة أضرار الحرب 14 مليار دولار وروسيا عرضت تقديم المساعدة

أكّد وزير الأشغال والنقل فايز رسامني في حديث اذاعي، “العمل مع البنك الدولي لتقييم الأضرار نتيجة الحرب الإسرائيلية الأخيرة التي تعرّض لها لبنان”، لافتاً الى أن “تكلفة الاضرار وصلت إلى حدود الـ 14 مليار دولار أميركي”، وأشار إلى أنّ “أولويات الوزارة هي الأمن والسلام في كل المرافق اللبنانية”.

وكشف أنّ “عملية إزالة الركام التي خلفتها الحرب الأخيرة في لبنان، بدأت في المناطق التي باستطاعة الوزارة الوصول اليها والتي لا يتواجد فيها الجيش الإسرائيلي”، مؤكّداً أنّ “العمل جار بمساعدة الوزارات والصناديق والبنك الدولي لوضع خطة عمل حول إعادة إعمار ما تهدّم”.

وحول لقاء عقده مع السفير الروسي في بيروت ألكسندر روداكوف، قال رسامني: “أجرينا جلسة تعارف مع السفير الروسي الذي عرض تقديم يد المساعدة للبنان ووجّه لنا دعوة لزيارة روسيا للتباحث في التعاون الاقتصادي بين البلدين”.

وفي ما خصّ مطار بيروت الدولي، أشار إلى أنّه “تم إعادة تكليف بعض الموظفين في المطار على أن يتم البحث بآلية التعيينات المتعلقة بالمطار الاثنين المقبل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام