سرايا القدس – كتيبة طوباس: مجاهدونا تصدوا فجر اليوم لاقتحام قوات الاحتلال على محور دوار واد التياسير ومحور سلحب وأوقعوا فيهم إصابات مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2025 - 18:46

سرايا القدس – كتيبة طوباس: مجاهدونا تصدوا فجر اليوم لاقتحام قوات الاحتلال على محور دوار واد التياسير ومحور سلحب وأوقعوا فيهم إصابات مباشرة

منذ 47 mins 14 March، 2025
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