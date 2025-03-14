الشيخ الخطيب: تجربة المقاومة حققت نجاحا باهرا بمواجهة الاحتلال

قال نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى” في لبنان الشيخ علي الخطيب الصلاة في خطبة الجمعة التي ألقاها في مقر المجلس الشيعي على طريق مطار بيروت “لقد اثبتت التجربة الاخيرة في العقد الاخير من القرن الماضي واوائل هذا القرن من اعتماد المقاومة الشعبية، نجاح هذه المقاربة نجاحا باهرا، فاستطاعت الانتصار للقضية اللبنانية وهي تحرير الارض من رجس الاحتلال على الرغم من عدم التناسب اصلا في موازين القوى”.

واضاف الشيخ الخطيب “لكن ما يحصل اليوم في المنطقة من احداث مروعة ومجازر يندى لها الجبين يوضح اهداف المشروع الغربي والمستقبل الذي يُعدّه لهذه المنطقة ومدى استغلاله لما أعدّه من الايقاع بين المكونات المختلفة لشعوب هذه المنطقة، لتحقيق اهدافه الخبيثة من التوسع وتكوين مشروعه الخطير، وهو اسرائيل الكبرى”، ونبه من ان “كل المكوّنات ستكون وقودا لهذه النار التي تطبخ عليها أهدافه”.

وسأل الشيخ الخطيب “هل تستفيق هذه المكونات وتستوعب هذه الحقيقة قبل فوات الآوان”، واضاف ان “الدول العربية والإسلامية، وخصوصا الدول الكبرى منها والمؤثرة وهي جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية والجمهورية الاسلامية الايرانية وتركيا، مدعوة لتحمل مسؤولياتها في تدارك الأمور”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام