كيان العدو | الإسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب خلال “عيد المساخر” للمطالبة بالإفراج عن الأسرى

شهدت مدينة تل أبيب، مساء اليوم، تظاهرات حاشدة خلال احتفالات عيد المساخر (بوريم)، حيث طالب المتظاهرون الحكومة الإسرائيلية بتكثيف جهودها للإفراج عن الأسرى المحتجزين في غزة.

ورفع المشاركون في المظاهرة لافتات تحمل شعارات تطالب بسرعة التحرك لإنهاء ملف الأسرى، بينما هتفوا ضد ما وصفوه بتقاعس السلطات عن إيجاد حل لهذه القضية.

وجاءت هذه التظاهرات وسط أجواء احتفالية بعيد المساخر. وشهدت المظاهرة حضور عائلات عدد من الأسرى، الذين عبروا عن قلقهم العميق إزاء مصير ذويهم، مطالبين القيادة السياسية باتخاذ خطوات ملموسة تضمن عودتهم في أسرع وقت ممكن.

كما انضم إلى الاحتجاجات ناشطون وممثلون عن منظمات حقوقية، شددوا على ضرورة إعطاء الأولوية لهذه القضية في الأجندة السياسية للحكومة.

المصدر: وكالات