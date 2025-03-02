تظاهرة في تل أبيب للمطالبة بإعادة جميع الأسرى من غزة ضمن مرحلة واحدة

تظاهر آلاف المستوطنون الصهاينة في ساحة الرهائن في تل أبيب للمطالبة بإعادة جميع الأسرى المحتجزين في قطاع غزة ضمن مرحلة واحدة.

وانتهت المرحلة الأولى من الهدنة بين كيان الإحتلال وحماس، أمس السبت، لكن المفاوضات بشأن المرحلة التالية، والتي تهدف إلى تأمين وقف إطلاق نار دائم، لم تسفر حتى الآن عن نتائج حاسمة.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه من المتوقع أن يصل المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيفن ويتكوف إلى “إسرائيل” في نهاية الأسبوع المقبل لمتابعة مسار التفاوض وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين، فإنّ محادثات فريق التفاوض الإسرائيلي في القاهرة مع وسطاء مصريين وقطريين لم تحقق أي تقدم، وأن حماس أوضحت لمصر وقطر ومن خلالهما للولايات المتحدة أنه يتعين عليها ضمان تنفيذ الاتفاق من جانب إسرائيل، باعتبارها الجهات الراعية للاتفاق.

المصدر: وكالات