الشرطة الإسرائيلية تعتقل 84 متظاهرا 53 منهم في مظاهرة تل أبيب و24 في القدس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2024 - 01:58

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 84 متظاهرا 53 منهم في مظاهرة تل أبيب و24 في القدس

منذ 20 mins 3 September، 2024
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