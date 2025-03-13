قواعد جديدة للمعلبات في أميركا لكي تعتبر “صحية”؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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March 13 2025 - 13:50

قواعد جديدة للمعلبات في أميركا لكي تعتبر “صحية”؟

منذ 1 ساعة 13 March، 2025
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

اعتمدت إدارة الغذاء والدواء الأميركية  تغييرات جديدة والتي بموجبها سيتعين على الأطعمة المعلبة في الولايات المتحدة اتباع قواعد جديدة حتى تطلق على نفسها “صحية”.

ويعد هذا تحديثا للتعريف الذي وضعته الوكالة قبل 30 عاما.

وبحسب القواعد الجديدة، يجب أن تحتوي المنتجات التي تدعي أنها “صحية” على كمية معينة من الطعام من مجموعة أو أكثر من المجموعات الغذائية مثل الفاكهة والخضروات والحبوب والألبان والبروتين.

ولأول مرة، تحدد القاعدة حدودا معينة للسكريات المضافة، كما يجب أيضا الحد من الصوديوم والدهون المشبعة، وفقا لما ذكرته الإدارة.

وتمنع هذه التغييرات أطعمة مثل الحبوب السكرية، والزبادي المحلى بشدة، والخبز الأبيض، وبعض ألواح الغرانولا من وضع كلمة “صحي” على ملصقها، في حين تسمح للأطعمة مثل الأفوكادو، وزيت الزيتون، والسلمون، والبيض، وبعض خليط المكسرات باستخدامه.

ووفق الوكالة فإن المياه أيضا يمكن الآن تصنيفها على أنها “صحية” أو غير ذلك.

المصدر: مواقع

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