السيد الحوثي: قرار حظر ملاحة العدو الاسرائيلي دخل حيز التنفيذ

أكد قائد أنصار الله في اليمن السيّد عبد الملك بدرالدين الحوثي ان “قرار حظر ملاحة العدو الاسرائيلي عبر البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن والبحر العربي دخل حيز التنفيذ”.

وشدد السيد الحوثي في بيان له الاربعاء على ان “الخطوة التي أعلنتها القوات المسلحة اليمنية هي الخطوة الأولى وسقفنا عالٍ جدا”، وأشار الى ان “كل الخيارات مطروحة في واقعنا في الاستعداد العملي وللتنفيذ إن لم يتوقف العدو عن الحصار للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتجويع له”.

ولفت السيد الحوثي الى انه “سيتم استهداف أي سفينة إسرائيلية تعبر في منطقة العمليات المعلنة”، وتابع ان “هذه خطوة عملية وموقف ضروري فما قام به العدو من منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر يهدف إلى التجويع للشعب الفلسطيني في القطاع”.

وقال السيد الحوثي إن “التجويع لمليوني فلسطيني في قطاع غزة جريمة كبرى توصف بكل أوصاف الجرائم الكبرى، هي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”، ولفت الى ان “الصمت والجمود في الموقف العربي تجاه سياسة التجويع وفرض التهجير القسري على الفلسطينيين يعتبر خطيئة كبيرة وتنصلا عن مسؤولية كبرى”.

المصدر: موقع المنار