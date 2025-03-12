روسيا: خسر الجيش الأوكراني نحو 1160 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها يوم الاربعاء أن “إجمالي خسائر الجيش الأوكراني في مختلف المحاور وصل إلى نحو 1160 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وقالت الوزارة إن “قواتها ضربت سفينة كانت على متنها شحنة من الذخيرة”، ولفتت الى ان “العدو فقد نحو 55 جنديا في محور خاركوف على يد مجموعة قوات الشمال، إضافة إلى 250 جنديا في منطقة مسؤولية مجموعة الجنوب في دونيتسك و160 جنديا في منطقة مسؤولية مجموعة الشرق في دونيتسك أيضا”، وتابعت “حسنت تشكيلات مجموعة قوات الغرب وضعها التكتيكي وضربت قوات ومعدات عسكرية للعدو في دونيتسك وخاركوف، حيث وصلت خسائر الجيش الأوكراني إلى نحو 230 جنديا”.

واضافت الوزارة “واصلت تشكيلات مجموعة قوات الوسط تقدمها في عمق دفاعات العدو في دونيتسك، مكبدة الجيش الأوكراني خسائر بلغت نحو 445 جنديا”، وأشارت الى ان “مجموعة قوات دنيبر ألحقت خسائر بالقوات والمعدات المعادية في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون، وحيث تم تصفية نحو 40 عسكريا أوكرانيا”، واكدت “إصابة مرافق بنية تحتية لمطارات عسكرية وورشات لإنتاج الطائرات المسيرة ومواقع تخزينها وإطلاقها، إضافة إلى تجمعات للقوات والمعدات التابعة للجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب في 152 منطقة”، ولفتت الى “إسقاط 3 قنابل جوية موجهة من طراز JDAM أمريكية الصنع وقذيفة من نظام HIMARS و91 طائرة مسيّرة”.

المصدر: روسيا اليوم