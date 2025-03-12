اليمن | تظاهرات في صنعاء دعمًا لقرار استئناف الحظر على السفن الإسرائيلية

شهدت العاصمة اليمنية صنعاء، مساء الثلاثاء، تظاهرات داعمة، لقرار استئناف الحظر على السفن الاسرائيلية، الذي أعلنته القوات المسلحة اليمنية، اثر انتهاء مهلة الأربعة أيام ، التي حددها السيّد عبد الملك بدر الدين للوسطاء لرفع الحصار عن قطاع غزّة.

وخرجت حشودًا كبيرة من المواطنين في صنعاء، للتعبير عن تأييدها لقرار القوات المسلحة اليمنية، انتصارا للشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزّة.

وأعلنت القوات المسلحة اليمنية، استئناف حظر عبور كافة السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي وباب المندب وخليج عدن، بعد انتهاء المدةِ المحددة للمهلة التي منحها السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي للوسطاء، لرفع الحصار عن قطاع غزّة.

وأوضح المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، أنّ سريان هذا الحظر من ساعة إعلان هذا البيان. و أكّد العميد سريع، أنّ أيَّ سفينة إسرائيلية تحاولُ كسرَ هذا الحظر ،سوف تتعرض للاستهداف في منطقة العمليات المعلنِ عنها.

وشدّد العميد سريع، على أنّ هذا الحظر سيستمرُّ حتى إعادةِ فتحِ المعابرِ إلى قطاعِ غزةَ، ودخولِ المساعداتِ والاحتياجاتِ من الغذاءِ والدواءِ.

المصدر: وكالات