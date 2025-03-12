بزشكيان لترامب: لن نخضع لتهديداتك وافعل ما شئت

نقلت وكالة “فارس” الإيرانية عن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، تأكيده مساء اليوم الثلاثاء، أنّ بلاده لن تخضع للتهديدات، لافتاً إلى أنّ “الإقبال على المفاوضات لا يعني أن نركع بذلّ أمام أي طرف”.

وقال “إننا نموت بعزّة، لكننا لن نعيش في الذل”، وأضاف، موجّهاً كلامه إلى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب “إذا جلسوا (الأميركيون) معنا باحترام، فسنتحدث بكرامة، لكننا لن نخضع للتهديدات”.

وأشار، في سياق حديثه، إلى ما حدث مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض، قائلاً إن “ما فعله الرئيس الأميركي مع زيلينسكي أمر مخجل”، مضيفاً: “أن يُقال لشخص، نحن نعطيك الأوامر لتفعل هذا وذاك، وإن لم تفعل فسنفعل بك كذا، هو أمر مهين”.

وقال بزشكيان للرئيس الأميركي: “أنا شخصياً لن أجلس معك، وافعل ما شئت”.

كلام بزشكيان ليس الأول من نوعه، ففي أواخر شباط/فبراير الماضي، أشار إلى “أنّنا لا يجب أن نخشى العقوبات”، مضيفاً أنّ “البعض يقول إن لا خيار أمامنا سوى دخول حوار مع الأميركيين، مع أنّنا لم نقل إننا لا نحاور، لكن ليس مقرَّراً أن نحني رؤوسنا ونستسلم”.

وهو ما يتطابق مع ما قاله الامام السيد علي خامنئي، قبل أيام، وتأكيده أنّ “بعض الدول المتغطرسة يصرّ على التفاوض”، موضحاً أنّ هذا التفاوض لا يهدف إلى معالجة القضايا العالقة، “بل إلى السيطرة وفرض ما تريد” هذه الدول.

وفي وقتٍ سابق، وقع ترامب أمراً بفرض “أقصى قدر من الضغط الاقتصادي” على إيران، وأطلق بعدها تصريحات تهدّد إيران إذا لم ترضخ للتفاوض.

المصدر: مواقع اخبارية