مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية في قناة المنار ليوم الإثنين 10-3-2025

لن تسقط لنا راية – أكدتها اطلالةُ حاملِ الامانة بكل حكمة ودراية – الامين العام لحزب الله سماحة الشيخ نعيم قاسم عبر قناة المنار..

فكان وضوحُ الرسائل والمواقفُ بكل اتجاه، من اهلِ المقاومة الحريصين واصدقائِها الصادقين الى خصومِها المتربصين واعدائِها الحاقدين..

المقاومةُ بخير ومستمرةٌ وان جُرحت وتأذت، وعندما نقول مستمرة يعني انها مستمرةٌ في الميدان.. هكذا حسم الامين العام العارف بواقع الحال، فنحن في مرحلةٍ جديدةٍ لم تتغيرْ فيها الثوابتُ انما الاساليب والطرق والازمنة كما قال، وفي ظل الحصار الاميركي الصهيوني مع بعض الادوات، فان علينا البحث عن الطرق التي سنربحُ فيها وان نتخطى بعضَ الصعاب، واولها اعادة الاعمار التي هي من مسؤولية الدولة، وان كان لم يتخلَ حزبُ الله عن مسؤولتهِ بالوقوفِ الى جانبِ أهله في هذا المضمار..

ومن صبرنا لان الدولةَ مسؤولة بحسب الشيخ قاسم – وما وصفه باستراحة محارب، الى الثقة والقدرة لدى المقاومة وقيادتها على التصرف بالوقت المناسب، أكد سماحته أنَّ المقاومة لن تسمح للمعادلات الجديدة بأن تترسخَ بالطريقة الاسرائيلية..

وبالطريقةِ الوطنية كانت اليدُ المدودة بكل قناعة وقوة للداخل اللبناني مع قول حزب الله بحصرية السلاح للدولة ورفضِ منطق الميلشيات ومشاركةِ احد للدولة في حماية امنها، لكننا مقاومة ضد العدو الصهيوني..

عدوٌ عند اجرامه المستمر ولم يسلمْ منه اللبنانيون ولا جيشهُم الذي اعلن اليوم ببيانٍ عن اختطافِ العدو الاسرائيلي لاحدِ جنودِه في كفرشوبا امس، ما يؤكدُ الحاجة الملحة لوحدةِ الموقف الوطني بكل عناصر قوته لردعِ المحتل..

اما حالُ المذبحة في الساحل السوري فلا من يردعُها، برغم سيلِ البيانات المستنكرة، ومحاولةِ الشرع التبرير او تبرئة قواته منها، فان قوةَ المشاهد تؤكد حجمَ الاجرام الذي يرتكبُ بحق مدنيين عزل امام دولِ المنطقة والعالم الذي ادعى اعطاءَهم الامان..

المصدر: قناة المنار