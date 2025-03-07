“الشعبي الناصري” يواصل التحضيرات لاحياء الذكرى الـ50 لاستشهاد معروف سعد

استكمل الأمين العام لـ”التنظيم الشعبي الناصري” في لبنان النائب أسامة سعد الخميس جولته على الفعاليات الدينية والسياسية في مدينة صيدا الجنوبية، على رأس وفد من أعضاء القيادة في التنظيم واللجنة الوطنية لتكريم الشهيد معروف سعد، في مناسبة الذكرى الـ50 لاستشهاده.

وزار الوفد “مفتي صيدا” الشيخ سليم سوسان في دار الافتاء في صيدا، وراعي “أبرشية صيدا ودير القمر للموارنة” المطران مارون العمار في مطرانية صيدا للموارنة، و”متروبوليت صيدا وصور ومرجعيون” المطران الياس كفوري في مطرانية صيدا للروم الأرثوذكس.

وقدم الوفد للجميع دعوة إلى المشاركة في مسيرة الوفاء للشهيد معروف سعد والتي ستقام الأحد 9 آذار/مارس الجاري في الحادية عشرة قبل الظهر في صيدا.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام