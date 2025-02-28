“مؤسسة معروف سعد” أحيت الذكرى الـ50 لاستشهاده.. وتأكيد على نهج تحرير فلسطين

أحيا فوج الإنقاذ الشعبي في “مؤسسة معروف سعد” الذكرى الـ50 لاستشهاده، في ساحة النجمة “ميدان جمال عبد الناصر” بالقرب من المكان الذي أصيب فيه وأمام النصب التذكاري عند البوابة الفوقا في مدينة صيدا جنوب لبنان.

شارك في إضاءة المشاعل الأمين العام لـ”التنظيم الشعبي الناصري” النائب أسامة سعد، مقرر فوج “الإنقاذ الشعبي” معروف أسامة سعد وأعضاء من قيادة التنظيم وقادة الفوج وعناصر ورؤساء الفرق.

وبدأ النشاط بقراءة الفاتحة عن روح الشهيد، وشدد المشاركون على “التمسك بنهجه العابر للطائفية والمذهبية، نهج النضال من أجل حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، نهج تحرير فلسطين وعروبة لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام