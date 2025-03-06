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March 6 2025 - 22:42

قتيل و4 جرحى بينهم طفل بإشكال عائلي في مدينة طرابلس شمال لبنان

منذ 51 mins 6 March، 2025
اخبار امنية
لبنان

توفي لبناني وأصيب 4 أشخاص الخميس متأثرا بجروح اصيب بها في إشكال وقف في مدينة طرابلس شمال لبنان، بحسب ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”.

وقالت الوكالة إن “الشاب ر. د قضى متأثرا بجروحه بعد إصابته بطلق ناري من سلاح حربي في رأسه، خلال إشكال عائلي تطور إلى إطلاق نار بين أفراد من عائلة ديب، في محلة المنكوبين، الواقعة بين منطقة البداوي ومحلتي جبل محسن والملولة في طرابلس”.

واضاف الوكالة “أصيب طفل و3 أشخاص أحدهم حاله الصحية حرجة ونقلوا جميعا إلى مستشفيات طرابلس لتلقي العلاج”، وتابع “على الأثر، دخلت قوة من الجيش بآلياتها إلى المنطقة لضبط الوضع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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