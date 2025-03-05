إصابات بقصف صهيوني شرق بيت حانون شمال قطاع غزة

أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين الأربعاء جراء غارة من طائرة مسيّرة إسرائيلية على بيت حانون شمال قطاع غزة.

وبالسياق، قالت مصادر طبية فلسطينية “أصيب عدة أشخاص إثر قصف من مسيرة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين شرقي بلدة بيت حانون شمالي القطاع”.

وكانت انتشلت طواقم الدفاع المدني بغزة الثلاثاء جثامين 48 شهيداً من منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وبحسب مصادر فلسطينية “فقد تمكن الدفاع المدني من انتشال جثامين 48 شهيداً من مقبرة جماعية في مشروع بيت لاهيا”.

من جانبه، قال الدفاع المدني الفلسطيني إن “طواقمنا تنقل جثامين 48 شهيدا من مقبرة عشوائية في محيط مستشفى كمال عدوان بينهم 22 شهيدا مجهولي الهوية، حيث سيتم دفنهم في مقبرة السلاطين ببلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة”.

وحتى الآن لم يتم التعرف على هوية أصحاب الجثامين التي تم انتشالها من منطقة بيت لاهيا.

المصدر: فلسطين اليوم