روسيا: القضاء على 1350 عسكريا اوكرانيا خلال الـ24 ساعة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها الاربعاء تحرير بلدة جديدة في جمهورية دونيتسك والقضاء على 1350 عسكريا وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية لقوات كييف في 24 ساعة.

وقالت الوزارة “عززت قوات الشمال مواقعها في مقاطعة خاركوف شمال شرق أوكرانيا وكبدت العدو 40 قتيلا ودمرت له مدرعة و4 مركبات ومدفعا ومحطة حرب إلكترونية”، وتابعت “عززت قوات الغرب الروسية مواقعها في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومقاطعة خاركوف، وكبدت العدو 200 قتيل ودمرت له 6 مركبات و5 مدافع و3 مستودعات ذخيرة ومحطة حرب إلكترونية”.

واضافت الوزارة “حسّنت قوات الجنوب مواقعها في جمهورية دونيتسك وكبدت العدو 245 قتيلا ودمرت له مركبتين و3 مدافع ومحطة حرب إلكترونية”، وتابعت “عززت قوات المركز مواقعها في دونيتسك وكبدت العدو 600 قتيل ودمرت له 8 مدرعات منها 4 برادلي وواحدة (أم 113 و3 ماكس برو) أمريكية ومدفعين”.

واشارت الوزارة الى ان “قوات الشرق حررت بلدة بريفولنويه في جمهورية دونيتسك وواصلت تقدمها في مقاطعة زابوروجيه وكبدت العدو 175 قتيلا ودمرت له دبابة ومدرعة و4 مركبات و4 مدافع”، وتابعت “ألحقت قوات دنيبر خسائر كبيرة بالجيش الأوكراني في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون وكبدته 90 قتيلا ودمرت له 7 مركبات ومدفعا و3 محطات حرب إلكترونية”.

ولفتت الوزارة الى ان “القوات الروسية تواصل تدمير البنية التحتية والمطارات العسكرية ومستودعات الوقود والذخيرة ومواقع المسيرات لقوات كييف”، وتابعت “تم إسقاط 6 قنابل موجهة جادم أمريكية”.

المصدر: روسيا اليوم