مجلس التنفيذيين اللبنانيين عرض مع الوزيرين مكي وشحادة سبل دعم الاغتراب في تعزيز الحكومة الذكية

زار وفد اغترابي وزيري الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي والدولة لشؤون تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، حيث تم البحث في الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه اللبنانيون في الخارج لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي والمساهمة في تحسين الأداء الحكومي من خلال تطبيقات التكنولوجيا الحديثة.

ضم الوفد رئيس “مجلس التنفيذيين اللبنانيين” ربيع الأمين، سارة عبد الصمد من “مجلس الأعمال اللبناني في الكويت”، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة التنظيمية لمؤتمر “بناء حكومة ذكية في لبنان: كيف يمكن للاغتراب أن يساعد؟”، وهم رئيسة قطاع التكنولوجيا في مجلس التنفيذيين غنوة براضعي، والمستشارتين الاقتصاديتين كارمن نهرا وباميلا إبراهيم.

وبدأ الوفد جولته بلقاء الوزير مكي، حيث قدم عرضاً تفصيلياً عن “المؤتمر” المرتقب في بيروت، والذي يهدف إلى تفعيل دور الاغتراب اللبناني في بناء الحكومة الذكية وتعزيز الأداء الحكومي عبر التحول الرقمي. تم استعراض الخبرات الواسعة التي يمتلكها المغتربون اللبنانيون في مختلف دول العالم، وسبل الاستفادة من إمكاناتهم في هذا المجال الحيوي.

وفي لقاء الوزير شحادة، ناقش الوفد أهمية الأتمتة كأداة لتسريع الإصلاحات الحكومية وفق المعايير الدولية، وأشاروا إلى دور الحكومة الذكية في تعزيز الشفافية والكفاءة والنزاهة بما يتماشى مع تطلعات اللبنانيين نحو إدارة حديثة ومتطورة.

يجدر بالذكر أن مؤتمر “بناء حكومة ذكية في لبنان: كيف يمكن للاغتراب أن يساعد؟” هو مبادرة من مجلس التنفيذيين اللبنانيين وبالشراكة مع مجلس الأعمال اللبناني في الكويت. كما يشارك في تنظيم المؤتمر هيئات اقتصادية في بيروت وهيئة تنمية العلاقات اللبنانية الخليجية، بالإضافة إلى الجامعة اللبنانية الأميركية.

المصدر: االوكالة الوطنية للاعلام