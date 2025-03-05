عناوين واسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت اليوم الاربعاء 5-3-2025

العناوين



الاخبار:

– قمة القاهرة تعمّق العجز العربي

– عودة اسرائيل تدريجياً الى الحرب

– السعودية شريكة في الحصار

– واشنطن والرياض للحلفاء: تحضروا للانتخابات وبعدها نتحدث

– الدولة تفضل التسول: مليار دولار جاهزة في الحساب 36

– الانتخابات البلدية بين 4 و25 أيار… ولا استثناء للقرى الحدودية

الديار:

– لبنان مع العرب في مواجهة «الخطط الترامبية»…

– «بيك المختارة» متخوف من فتنة داخل «البيت الدرزي»: حذارِ اللعب

– حاكمية مصرف لبنان: سعيد مقابل أزعور وأموال المودعين الحكم

– هل الحكم السوري الجديد… حكم إلغائي؟

البناء:

– القمّة العربيّة تنجح بقيادة مصريّة بالردّ على مشروع التهجير وتقديم خطة واقعيّة:

•غزة جزء من فلسطين والحل دولة فلسطينية

• لجنة توافقية فلسطينية لإدارة مؤقتة.

– عون أمام القمة: فلسطين حق يحتاج للقوة… وأولويتنا رد العدوان وزوال الاحتلال

– برّي: كلمة الرئيس عون في القاهرة رائعة جداً

النهار:

– يومان رئاسيان يعيدان لبنان الى الرياض والعرب

– عون: علمتني حروب الآخرين أن نكون أقوياء

– القمة العربية: لضرورة تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان بجميع بنوده

– دفعة جديدة من الآليات العسكرية إلى لبنان… لقاءات بناءة للرئيس عون في القاهرة و”نحن معك”!

– ماذا تريد إسرائيل من سوريا… تغيير النظام أم محاربة النفوذ التركي؟

نداء الوطن:

– هل أسقط الثنائي الهدنة مع العهد؟

– عودة السعودية إلى لبنان: الأمن أولاً

– سجن الإنكار يُثير هذيان “الممانعة”: “الحزب” يُهَرطق الـ1701 وإيران “تُذَبذِب” على بعبدا

– بعدما أصبح تابعاً لثنائي “أمل” و “حزب الله”: هل أصبح “المجلس الشيعي” هامشياً في وجدان “الثنائي”؟

– “حزب الله”… تقصير أمني وغياب بنيوي

اللواء:

– ثالوث الإنقاذ في بيان الرياض

– عون يربط السلام بتحرير الأرض والأسرى.. وبدولة فلسطينية

– ضبط الحدود بين لبنان وسوريا بين الرئيسين… وأولى جلسات الحكومة الإصلاحية غداً

– «قمة القاهرة» تقر خطة إعمار غزة وتطلب دعم ترامب

– مطالبة مجلس الأمن نشر قوات في القطاع والضفة والتمسك بحل الدولتين

– زيارة عون إلى السعودية خطوة مهمة لإعادة ترميم الجسور بين لبنان والدول الخليجية

الجمهورية:

– القمة: لانسحاب اسرائيلي كامل من لبنان

– عون يدعو بن سلمان لزيارة لبنان

– ارسلان يرفع الصوت عبر الجمهورية: السكين على رقبة الدروز

– هل تثير تعديلات “التيار” الدستورية حزازيات طائفية

الشرق:

– بداية عون الموفقة: الدخول من الأبواب الثلاثة

– عون: لا سلام بدون تحرير آخر شبر من أرضنا واستعادة الحقوق الفلسطينية

– القمة العربية ترفض تهجير الفلسطينيين وتتبنَّى الخطة المصرية

– زيارة الرئيس جوزيف عون إلى السعودية وأبعادها

الاسرار

النهار:

– تردد ان زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يريد من ذكرى 16 اذار تأكيد مرجعيته الدرزية خصوصا اذا تمكن من حمل عدد من مشايخ الدروز في سوريا على المشاركة وسيلقي كلمة مفصلية في شأن تعامل الدروز مع مستجدات المنطقة.

– علم ان مصرف الاسكان في حال تسلمه مساعدات قطرية سيرفع قيمة القروض من 50 الفا الى 100 الف دولار

– لم يكتف الرئيس بري بإبداء إعجابه بكلمة النائب سامي الجميل في مناقشة البيان الوزاري بل بعث له رسالة بواسطة نائب من كتلته.

– شخصية بيروتية ناشطة في الحقلين الاجتماعي والانمائي تلقى تاييداً من رؤساء الحكومات السابقين وفاعليات للترشح لرئاسة بلدية العاصمة.

– شكّل ما يجري في دولة مجاورة، انقساما حاداً بين قيادات سياسية لبنانية من طائفة واحدة ما ظهر بوضوح من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض، ووصلت الأمور إلى نبش دفاتر الماضي.

– لوحظ خلال لقاء الرئيس السوري احمد الشرع ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أن العلم السوري الموضوع أمامهما كان بالمقلوب.

الجمهورية:

– أبدى ديبلوماسي عربي عريق قلقه من تطوّرات أمنية قد يشهدها بلد عربي لم يعرف استقراراً منذ أكثر من 14 سنة، في الفترة القريبة المقبلة.

– تراقب جهات محلية وخارجية المعيار الذي سيتمّ اعتماده لتعيين اختصاصي في موقع حساس، وهل سيأتي في مسار الإصلاح أو عكسه.

– سفير لبناني في بلد عربي معيّن من خارج الملاك يتوسط لدى رجال أعمال لبنانيّين في البلد المعيّن فيه لحث وزيره ليكون من السفراء المحظيّين في مشروع التمديد المقترح لهم.

اللواء:

– تجاوزت العلاقات بين دولتين إقليميَّتين كبيرتين منذ «طوفان الأقصى» الأزمة الدبلوماسية عدة مرات..

– تخضع العملات الأجنبية لضغوطات قوية في البورصات العالمية، تجعل أقواها غير قادرة على النهوض أو الصمود.

– تتصرف جهات لبنانية حزبية ونيابية على أن التطورات التي حصلت تجاوزت موضوع الاستراتيجية الدفاعية إلى ما هو أبعد، ويتعلق بتسليم السلاح أولاً أو الدخول في أزمة داخلية معقَّدة..

نداء الوطن:

– يقول خبير في شؤون الانتخابات إن إصرار ثنائي “حزب الله – حركة أمل” على رفض الـ”ميغاسنتر” سببه الخشية من خروج الناخبين عن سيطرة هذا “الثنائي”.

– علم أن مرجعية دينية أوفدت ممثلين عنها لتوجيه دعوات لحضور إفطار رمضاني تقيمه باستثناء رئيس تيار مسيحي بارز حيث وجهت إليه الدعوة عبر البريد.

– فعَّل الجيش الإلكتروني لـ”التيار الوطني الحر” بإشراف الخبير س.ح. حساباً على”إكس” مختصاً بالرسوم الكاريكاتورية، وقد كثَّف الصور الساخرة المتعلقة برئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

البناء:

خفايا

– رأت مصادر دبلوماسية عربية أن الوعود السعودية للبنان مع أول زيارة لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون لم تكن بحجم التوقعات التي قارنت بين الوعود السعودية بدراسة معوّقات استيراد البضائع اللبنانية والعقبات أمام عودة السعوديّين في السفر إلى لبنان، والوعد بالدراسة يعني أن القرار بتقديم دعم كبير للحكم لم يُتّخذ بعد بصورة استعادت زيارة العماد ميشال عون في أول زيارة رئاسية مشابهة الى السعودية. وقالت المصادر إنه من دون قرار سعودي كبير بالوقوف مع لبنان سوف يكون التعامل العربي بارداً، لأن الإشارة السعودية هي دائماً إشارة الانطلاق بالنسبة للعرب خصوصاً في الخليج.

كواليس

– قال مصدر عراقي مطلع إن بغداد هي ميزان التغيير في التوجهات التركية واستطراداً توجّهات الحكم الجديد في سورية بعد ظهور مؤشرات كافية على عدم الاستعداد الأميركي لتقديم أي دعم لتثبيت الحكم الذي ترعاه تركيا في سورية سواء بضبط التغوّل الإسرائيلي المُحرج أو بذل جهود مع الجماعات الكرديّة لضمّها إلى مشروع الحكم الجديد أو السير برفع العقوبات المصرفيّة الأميركيّة عن سورية التي يتوقف عليها أيّ تعاملات مصرفية أوروبية أو عربية. ولاحظ المصدر إشارات تركيّة وسورية إيجابيّة، لكنها لا تزال دون مستوى التموضع الذي يُحدث فارقاً والذي يدفع بالعراق لحمل مبادرة لحوار بين حكومات تركيا وسورية وقطر من جهة، مع إيران وقوى محور المقاومة من جهة مقابلة، لمناقشة صريحة للمرحلة السابقة وفتح صفحة جديدة لمواجهة التحدّيات المشتركة.

المصدر: صحف