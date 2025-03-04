جاستن ترودو: قرار الرئيس الاميركي “غبي” ولا شيء “يبرر” الاجراءات التي اتخذها

اعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الثلاثاء ان الولايات المتحدة “شنت حربًا تجارية” وكندا “لن تتراجع” عن القتال، وذلك بعد بضع ساعات من فرض الرئيس دونالد ترامب رسوما جمركية على السلع الكندية.

واذ اعتبر أن قرار الرئيس الاميركي “غبي”، كرر ترودو أن لا شيء “يبرر” الاجراءات التي اتخذها.

وتراجعت أسواق الأسهم يوم الثلاثاء بسبب ردود فعل الصين والمكسيك وكندا على الرسوم الجمركية الأمريكية، مما أثار مخاوف من أن أوروبا قد تكون الهدف التالي في حرب التجارة العالمية المتصاعدة.

وتراجعت وول ستريت بشكل أكبر بعد خسائر حادة، وهبطت أسواق الأسهم الأوروبية في تعاملات بعد الظهر، في حين فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على السلع الكندية والمكسيكية بنسبة 25% وزادت الرسوم على الواردات الصينية إلى 20%، وردت الدول الثلاث بخطوات انتقامية.

واعتبر ترودو أن هدف دونالد ترامب هو “التسبب بانهيار الاقتصاد الكندي” لجعل عملية ضم كندا “أكثر سهولة”.

المصدر: مواقع